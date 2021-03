Para driblar proibição, pastor promove culto dentro de ônibus em São Paulo

Mesmo com a adoção de protocolos sanitários, como uso de máscara e medição de temperatura, vídeos publicados nas redes sociais mostram fiéis aglomerados no interior do veículo

Reprodução / Jovem Pan Os fiéis passaram por uma verificação de temperatura antes de entrar no veículo



As celebrações religiosas estão proibidas em São Paulo durante a Fase Emergencial, mais restritiva, do Plano São Paulo. Por isso, para driblar a restrição durante a pandemia, um pastor de igreja evangélica promoveu um culto dentro de um ônibus. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver muitos devotos entrando no ônibus. Os fiéis usavam máscara de proteção, passavam por uma verificação de temperatura antes de entrar no veículo e também recebiam álcool gel. Mesmo com a adoção dos protocolos sanitários, no entanto, é possível ver aglomerações no ônibus. Algumas pessoas vão em pé e crianças também participam da celebração. No grupo de participantes estava Wellington de Paulo Ribeiro, que se candidatou a vereador pelo PSL em 2020 na capital paulista, mas não foi eleito.

*Com informações da repórter Carolina Abelin