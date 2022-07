Para não descumprir lei eleitoral, Mourão viaja aos Estados Unidos

Vice-presidente do Brasil não poderia assumir a presidência interinamente, já que é candidato ao Senado; em Nova Iorque, ele participa de reuniões na ONU

Romério Cunha/VPR Vice-presidente da República, general Hamilton Mourão



Como havia a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) viajar para o Paraguai, onde está sendo realizada, até esta quinta-feira, 21, a reunião da Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos) embarcou para Nova Iorque, nos Estados Unidos, já que ele teria que estar fora do país para não precisar assumir a presidência interinamente, porque ele é candidato ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. A lei eleitoral proíbe que quem será candidato nas eleições assuma a presidência. A Constituição brasileira prevê que, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, o cargo deve ser ocupado de forma sucessiva pelo presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e do presidente do Supremo Tribunal Federal.

Nos Estados Unidos, Mourão participa de reuniões no departamento de Operações de Paz e no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, além de se reunir com empresários americanos e brasileiros. A relação bilateral é importante para questões de troca e investimento. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e principal destino de produtos brasileiros manufaturados e ainda a principal origem de investimentos diretos no Brasil. As empresas brasileiras também têm investido cada vez mais nos EUA. Nesta quinta-feira, 21, Mourão vai falar sobre a participação plena e igualitária das mulheres e iniciativas em processos de consolidação da paz, destacando a prevenção e o combate à violência sexual em situações de conflito, além de reforçar a participação brasileira em operações de manutenção da paz da ONU. Ele volta ao Brasil nesta sexta, 22.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor