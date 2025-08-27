Paraná Pesquisas: Governo Lula é desaprovado por 58,2% dos eleitores em São Paulo

Levantamento realizado em 85 cidades do estado mostra que apenas 38,1% dos paulistas aprovam a gestão do petista, enquanto 3,7% não souberam ou preferiram não responder

Paraná Pesquisas Levantamento da Paraná Pesquisas foi divulgado nesta quarta-feira (27)



O último levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (27) revela um cenário desafiador para a administração do presidente Lula, especialmente no estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, realizada entre 21 e 24 de agosto de 2025, 58,2% dos paulistas desaprovam a gestão do presidente, enquanto apenas 38,1% a aprovam. Além disso, 3,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar. A pesquisa ouviu 1.680 eleitores de 85 cidades do estado, apresentando um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

Os dados da pesquisa oferecem uma visão detalhada sobre a percepção dos eleitores paulistas em relação à administração de Lula. 11,6% dos entrevistados consideram a gestão ótima, enquanto 16,5% a avaliam como boa e 22% a classificam como regular. Em contrapartida, 8,5% dos participantes consideram a gestão ruim e 40,2% a veem como péssima.

