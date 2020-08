Parentes de jovem morto por policial militar pedem justiça em protesto

No boletim de ocorrência, o delegado relatou que a ação dos policiais condiz com “legítima defesa”

Reprodução / Redes Sociais O rapaz estava desarmado e dirigia a moto emprestada de um amigo



Familiares de Rogério Ferreira da Silva Júnior fizeram um protesto nesta segunda-feira, 10, em São Paulo, para pedir Justiça pela morte do jovem durante abordagem policial no final de semana. Rogério ia de moto encontrar amigos para celebrar o próprio aniversário de 19 anos quando foi parado por dois policiais militares na zona sul da cidade no domingo. Quando parou para ser revistado, um dos PMs atirou à queima roupa no jovem, que não resistiu.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, general João Campos, adotou cautela ao comentar o caso.”Todos os aspectos serão analisados, há testemunhadas e tudo isso ocorre com todo o rigor. Os dois policiais envolvidos são excelentes policiais. Cumpridores de todas as normas e regras, nós esperamos que eles possam ter as justificativas plausíveis”, afirmou. O rapaz estava desarmado e dirigia a moto emprestada de um amigo. No boletim de ocorrência, o delegado relatou que a ação dos policiais condiz com “legítima defesa“. Para o advogado Ariel Castro, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, no entanto, o caso tem características de execução.

*Com informações do repórter Leonardo Martins