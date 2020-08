Três PMs são baleados e mortos durante abordagem em São Paulo

A ocorrência foi no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da capital; o suspeito que atirou contra os policiais também morreu

Divulgação/SSP Houve troca de tiros entre os policiais e o agressor



Três policiais militares morreram na madrugada deste sábado, 8, após uma abordagem no bairro do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento na Avenida Escola Politécnica, quando suspeitou de dois homens em um carro que abordava uma motocicleta. Ao se aproximarem do veículo, a moto já havia saído do local e um dos ocupantes do carro desceu e se identificou como policial civil.

O homem entregou uma pistola a um dos policiais militares, que se dirigiu à viatura para checar a procedência do armamento. Nesta hora, enquanto o policial fazia a consulta dos documentos, o mesmo homem sacou outro revólver e atirou contra os três policiais. Houve troca de tiros e o suspeito também ficou ferido. O criminoso portava documentos falsos como policial civil e foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Osasco, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Os três PMs foram socorridos e levados inconscientes ao Pronto Socorro do Hospital Universitário e também vieram a óbito posteriormente.

Em seu perfil no Twitter, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, lamentou a morte dos policiais e prestou solidariedade às famílias. Doria ainda informou que o outro homem que estava no veículo abordado pelos PMs foi preso.