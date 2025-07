Paris reabre o Rio Sena para banhistas após mais de 100 anos

Em meio a onda de calor que atinge a Europa, iniciativa atrai moradores e turistas para áreas de nado equipadas com escadas, chuveiros e vestiários

Foto de JULIEN DE ROSA / AFP Em frente à Torre Eiffel, nadador mergulha no rio Sena, no dia de abertura do espaço



No último sábado (6), Paris reabriu o Rio Sena para banhistas, um marco histórico que ocorre pela primeira vez em mais de um século, desde 1923. A iniciativa, um legado prometido dos Jogos Olímpicos de 2024, atrai moradores e turistas para três áreas de nado especialmente preparadas, equipadas com escadas, chuveiros e vestiários. A reabertura foi celebrada por dezenas de pessoas que, desde as primeiras horas da manhã, aguardavam para o primeiro mergulho. O acesso gratuito permanecerá disponível até 31 de agosto, dependendo das condições climáticas. Para garantir a segurança e a qualidade da água, as autoridades investiram quase 9 bilhões de reais em obras de saneamento e melhoria do sistema de coleta de esgoto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A medida também reflete a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, já que a capital francesa enfrentou uma onda de calor precoce, com temperaturas atingindo 40°C. Banhistas relataram surpresa e felicidade com a experiência. “Foi realmente um momento de pura felicidade”, disse Janine, uma moradora local. Outra banhista, Carine, comentou que a água estava surpreendentemente morna, proporcionando um alívio fantástico para o calor.

*Com informações de Thiago Uberreich

*Reportagem produzida com auxílio de IA