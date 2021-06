Parlamento de Israel decide formação de novo governo até 14 de junho

Se aprovada, coalizão governista colocará fim aos 12 anos de mandato de Benjamin Netanyahu e cerca de dois anos de instabilidade política

FE/EPA/YONATAN SINDEL / POOL O estabelecimento de uma data limite ocorre em meio a tentativas de Benjamin Netanyahu para continuar no cargo



O parlamento de Israel vai votar o novo governo até a próxima segunda-feira, 14, segundo anúncio feito pelo presidente do Knesset, Yariv Levin. O articulador do grupo contrário ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, se mostrou confiante na formação de uma coalização governista. Em um pronunciamento, ele disse que os oito líderes dos partidos que fazem o bloco estão determinados e no caminho de um acordo. Se aprovado, o novo governo colocará fim a 12 anos de mandato de Netanyahu e cerca de dois anos de instabilidade política. O estabelecimento de uma data limite ocorre em meio a tentativas do premiê para continuar no cargo. Bibi, como é conhecido, tem acusado o processo de ter sofrido fraude eleitoral e se diz vítima de uma “violenta máquina”. Netanyahu também vem incentivando que os apoiadores protestem contra a formação de um “perigoso governo de esquerda”. O Hamas, movimento islamita palestino, ameaçou uma nova escalada de violência na Faixa de Gaza após a convocação de uma passeada da extrema-direita em Jerusalém Oriental. Naftali Bennet, que pode ser o novo primeiro-ministro, pediu que Bibi abandone as tentativas de encorajar desertores. Se a coalizão governista formada por partidos opositores não for aprovada, uma nova eleição será convocada – a quinta desde 2019.

*Com informações da repórter Nanny Cox