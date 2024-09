Parques estaduais do Rio de Janeiro reabrem para visitação

Em 2024, foram registradas mais de 17 mil ocorrências de incêndio, em comparação com pouco mais de 8 mil no ano passado

DAVI CORRÊA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O estado do Rio de Janeiro possui quase 40 parques



Os parques estaduais do Rio de Janeiro reabriram para visitação nesta quarta-feira (18) após terem sido fechados devido às queimadas. O fechamento ocorreu no final de semana passado, quando houve um aumento significativo nos focos de incêndio, muitos dos quais são suspeitos de terem origem criminosa. O Ministério Público e a polícia do RJ estão investigando os casos, e até o momento, três pessoas foram detidas. Diversas diligências estão em andamento em todo o estado. A reabertura dos parques foi orientada pela Secretaria de Ambiente e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O estado do Rio de Janeiro possui quase 40 parques, alguns dos quais foram fechados preventivamente devido ao aumento dos focos de incêndio. Na semana passada, o governo do estado criou um gabinete de crise para lidar com a situação. Desde então, foram registrados 1.465 focos de incêndio em áreas de vegetação no estado.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está questionando os municípios da Baixada Fluminense sobre as medidas preventivas adotadas para enfrentar os incêndios florestais. A seca e a estiagem são uma realidade não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Pelo segundo dia consecutivo, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não estão combatendo nenhum foco de incêndio em áreas de vegetação no estado. Em 2024, foram registradas mais de 17 mil ocorrências de incêndio, em comparação com pouco mais de 8 mil no ano passado.

Publicado por Luisa Cardoso