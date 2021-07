Parte de telhado de prédio desaba em Miami; não há feridos

Por precaução, todo o prédio foi evacuado e os moradores foram realojados em hotéis da região

Reprodução/Twitter @MiamiDadeRescue Edifício tem cerca de 40 anos e, recentemente, passou por uma inspeção rigorosa que é obrigatória em imóveis mais velhos



Parte do telhado de um prédio de três andares desabou nos Estados Unidos na tarde da última quinta-feira, 15. O incidente aconteceu em Miami-Dade, próximo a Surfside — onde um prédio caiu há 22 dias e deixou cerca de 150 desaparecidos. Dessa vez, a queda foi de parte do telhado da varanda de um edifício de três andares, que tem cerca de 12 apartamentos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Todo o prédio foi evacuado e os moradores foram realojados em hotéis da região. De acordo com a prefeita local, Daniella Levine Cava, e o chefe do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o motivo do desabamento parcial. O edifício tem cerca de 40 anos e, recentemente, passou por uma inspeção rigorosa que é obrigatória em imóveis mais velhos. No desabamento que aconteceu no fim de junho, em Surfside, 97 vítimas já foram localizadas e 92 delas já foram identificadas.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano