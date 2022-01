Partidos de esquerda pedem ao TSE mais tempo para formar federações

Luís Roberto Barroso já sinalizou que os partidos devem decidir até 2 de abril, seis meses antes das eleições; siglas pedem mais prazo

Tiago Hardman/Futura Press/Estadão Conteúdo Partidos tem até 2 de abril para formar federações



O PT, PSB, PV e PCdoB apresentaram nesta sexta-feira, 28, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um pedido por mais tempo para formar federações. As siglas afirmam que o prazo é curto para formar as alianças e sugeriram duas datas: 5 de agosto e 31 de março. O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, já sinalizou que os partidos devem decidir as federações até 2 de abril, seis meses antes das eleições, data fixada pelo Congresso Nacional. Na prática, no entanto, as legendas tem que apresentar os pedidos até 1º de março para que o TSE possa analisar até abril. As federações partidárias são diferentes das antigas coligações. A partir deste ano, a sigla que se unir em federação para eleger um deputado ou senador precisa manter a aliança por todo o mandato. No caso das coligações, a união podia ser desfeita após a eleição.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin