Paulistanos enfrentam problemas com semáforo quebrado em Moema

Equipamento entre as ruas Rouxinol e Embu funciona apenas por meio período, causando transtornos e acidentes

Werther Santana/Estadão Conteúdo Há semáforos quebrados em diversos pontos da cidade de São Paulo



Moradores do bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, têm lidado com problemas no cruzamento das ruas Rouxinol e Embu, com um semáforo que não está funcionando adequadamente. Segundo pessoas que trabalham na região, o equipamento fica sem funcionar até 14 horas, causando transtornos. Moradores contam que já houve acidentes e até brigas na localidade por causa do problema. A costureira Marcilene Costa fala que a situação está complicada: “Ele desliga e só religa na parte da tarde. Não é um semáforo inteligente. Outro dia, um rapaz quase foi atropelado”.A Jovem Pan recebeu uma denúncia sobre o caso por meio do contato sos@jovempan.com.br e foi até o local. Ao chegar lá, a equipe de reportagem flagrou a desorganização. Sem o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os carros precisam de atenção redobrada para cruzarem a rua. Alguns veículos passam rápido, colocando outros motoristas em risco. Os pedestres também tem que esperar bastante tempo para atravessar em segurança.

Em nota, a prefeitura de São Paulo disse que a SPregula, agência responsável pela gestão da manutenção da rede semafórica na capital paulista acionou uma equipe da CET e afirmou que, caso o reparo fosse pequeno, já seria restabelecido em até três horas. A própria população pode acionar a CET indicando locais onde há problemas semafóricos pelo telefone 156.

*Com informações da repórter Camila Yunes