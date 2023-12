Paulo Gonet assume o comando da PGR nesta segunda-feira

Cerimônia deve ser realizada às 10h, na sede da PGR, em Brasília, e conta com a presença de convidados e autoridades

Ricardo Stuckert/PR Paulo Gonet ao lado do presidente Lula



O subprocurador Paulo Gustavo Gonet tomará posse, nesta segunda-feira, 18, do cargo de procurador-geral da República. O anúncio foi feito pela chefe interina da Procuradoria-Geral da República (PGR), Elizeta Ramos, em sessão no STF (Supremo Tribunal Federal). A cerimônia deve ser realizada às 10h, na sede da PGR, em Brasília, e conta com a presença de convidados e autoridades. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gonet teve o nome aprovado pelo plenário do Senado Federal na última quarta-feira, 13, por 65 votos à favor e 11 contra. Atualmente, ele exerce o cargo de vice-procurador no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e vai assumir o posto deixado pelo ex-PGR, Augusto Aras, que terminou seu mandato em setembro deste ano. Nos bastidores, Gonet contou com o apoio dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para chegar ao cargo. Na sequência, Gonet fez campanha pelo apoio dos senadores junto do ministro Flávio Dino. indicado para o STF.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro