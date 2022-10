Paulo Guedes critica Henrique Meirelles: ‘Teto de gastos é mal construído’

Ex-ministro foi responsável pela criação do mecanismo e é cotado para assumir a pasta da Economia em eventual novo governo Lula

EDU ANDRADE/Ascom/ME Ministro da Economia, Paulo Guedes



O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, fez novas críticas ao teto de gastos e debochou de Henrique Meirelles, ex-ministro responsável pela criação do mecanismo. Em um evento em Minas Gerais na reta final da campanha eleitoral, Guedes reclamou da medida e defendeu políticas fiscais do atual governo. “Mais Brasil, menos Brasília… E dizem que a gente furou o teto. A gente furou o teto porque ele é mal construído. Se a ideia é reduzir o governo federal, porque o povo vive nas cidades e nos Estados, se eu quiser transferir dinheiro, reduzir o governo federal, que tolice é essa de ter um teto?”, questionou. Guedes também criticou Meirelles um dia após o ex-ministro dizer que uma alternativa viável para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 seria, excepcionalmente, flexibilizar o teto de gastos em 2023. “É tão mal construído que o economista… Não é nem economista, o ministro aí que estão falando que vai ser do Lula, o Meirelles, nem economista é, ele fez um teto, passou um ou dois anos que estávamos furando o teto que ele criou, mas já anunciou que já vai entrar furando, porque é um teto muito mal construído”, criticou Guedes. Meirelles anunciou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República logo após o primeiro turno das eleições, mas o petista tem evitado discutir nomes para compor os ministérios de seu eventual governo, caso se eleja.

No mesmo evento, Guedes ainda negou mudanças no ajuste do salário mínimo. A equipe econômica estaria estudando como atualizar o valor de acordo com a meta da inflação, que pode ficar abaixo da inflação registrada. Guedes disse que as afirmações sobre as mudanças são mentiras da oposição. “Não tem nenhum plano Guedes, nenhum plano secreto, nada. Nós temos um plano que todo mundo conhece. O que nós estamos fazendo é o que vamos continuar fazendo. Se nós demos aumento para salário mínimo e para aposentadorias, pensões e benefícios durante a tragédia e a guerra, o que nós vamos fazer agora que a pandemia foi embora? Nós vamos dar aumento acima da inflação”, disse o ministro.

*Com informações da repórter Nanny Cox