‘Brasil está dando certo’, diz Yudi após ser chamado de ‘crente safado’ por apoiar Bolsonaro

Ex-apresentador do ‘Bom Dia & Cia’ rebateu ataques virtuais defendendo os princípios do atual presidente e afirmando que a bandeira do Brasil ‘nunca será vermelha’

Reprodução/Instagram/yuditamashiro Yudi Tamashiro declarou apoio da Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais



O ex-apresentador do “Bom Dia & Cia” Yudi Tamashiro está enfrentando ataques nas redes sociais após declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição no próximo domingo, 30. Nesta quinta-feira, 27, ele se manifestou após ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter por compartilhar um vídeo de um assalto e colocar na legenda: “Faz o ‘L’, né???? Vamos mudar isso, Brasil, dia 30 é 22”. Muitos seguidores chamaram o artista de “burro” por associar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um assalto que aconteceu no governo Bolsonaro. Yudi ignorou as críticas e seguiu firme no seu posicionamento político. “O Brasil está dando certo e com os princípios do nosso presidente, podem ter certeza vai dar muito mais certo ainda, então bora conversar e falar a nossa realidade. Domingo é Deus abençoe o nosso Brasil”, postou no Twitter. “Não vamos entrar em briga política, muito menos acabar amizades por isso. Mas devemos passar a verdadeira palavra e lembrar de uma coisa muito importante. Nunca a nossa bandeira vai ser vermelha.” O ex-participante de “A Fazenda” também expôs uma mensagem ofensiva que recebeu por direct após se posicionar politicamente e atribuiu os ataques virtuais que vem recebendo aos petistas. Na mensagem, a pessoa escreveu: “F*dido escroto. Crente safado”. Yudi ironizou: “O amor e a educação prevalece pelo o pessoal do faz o L”.

