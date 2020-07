Paulo Skaf se diz curado da Covid-19: ‘Página virada’

Paulo Skaf teve diagnóstico positivo para o coronavírus em 14 de julho; o resultado foi recebido após encontro do empresário com o presidente Jair Bolsonaro

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, venceu a Covid-19. Ele chegou a ser internado no Hospital Sírio Libanês com um quadro de pneumonia leve. Skaf divulgou um vídeo no qual agradece o apoio recebido nesse período. “Por orientação médica fiquei hospitalizado preventivamente, mas passei bem no hospital, respiração normal, sem febre e tinha tido apenas um pequena febre, que foi o meu sintoma, além da perda de olfato e paladar. Saí do hospital bem, mas passado alguns dias tive uma nova febre, aí era uma outra história, era uma outra pneumonia bacteriana. Tive que retornar ao hospital, voltei no silêncio, discretamente, porque não queria ocupar mais ninguém e não queria notícias sobre esse retorno ao hospital. Mas saí em seguida e terminei o tratamento em casa. Estou curado e, graças a Deus, essa questão de Covid-19 para mim já passou a ser uma página virada”, afirma.

Paulo Skaf teve diagnóstico positivo para o coronavírus em 14 de julho. O resultado positivo aconteceu após encontro do empresário com o presidente Jair Bolsonaro, em 3 de julho, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Dias após o encontro o chefe do Executivo federal testou positivo para a doença, o que levou Skaf a também realizar o exame para a doença.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos