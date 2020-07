Paulo Skaf recebe alta de hospital após ficar internado com Covid-19

Segundo o Hospital Sírio-Libanês, a partir de agora, o empresário e presidente da Fiesp “continuará a ser acompanhado em sua residência e consultórios médicos”

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo O empresário Paulo Skaf é o atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)



O Hospital Sírio-Libanês informou na tarde deste sábado, 18, que o empresário Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), recebeu alta. Skaf testou positivo para Covid-19 no início da semana e ficou internado desde a última terça-feira, 14, com quadro de pneumonia leve. Segundo o hospital, a partir de agora, o empresário, que foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho e José Medina, “continuará a ser acompanhado em sua residência e consultórios médicos”.

Paulo Skaf era um dos presentes na reunião de empresários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro no dia 3 de julho, no Palácio da Alvorada, em Brasília. No dia 7, o presidente confirmou o diagnóstico para a doença, e o presidente da Fiesp entrou em quarentena.

O empresário havia realizado testes molecular e sorológico na sexta-feira da semana passada, 10, e ambos resultaram negativo. Na noite da última segunda-feira, 13, ele se sentiu indisposto, apresentou alguns dos sintomas, como febre, e fez o exame novamente por orientação médica.