‘Peço a Deus para que o povo não prove as dores do socialismo’, diz Bolsonaro na Marcha para Jesus

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou na manhã deste sábado, 9, durante a Marcha Para Jesus, evento religioso que acontece no centro de São Paulo. Em seu discurso, Bolsonaro reforçou seu posicionamento contra o aborto e afirmou pedir a Deus que o povo brasileiro não “prove as dores do socialismo”. “Nós temos uma posição: somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas. Somos defensores da família brasileira. Somos a maioria do país, a maioria do bem. Nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez. Eu peço a Deus todos os dias, quando levanto, que o nosso povo não experimente as dores do socialismo, que olhe ao nosso redor na América do Sul. Vejam como vivem nossos irmãos na Venezuela. Como estão indo outros países como Argentina, Chile e Colômbia. Nós não queremos isso para o Brasil”, afirmou Bolsonaro. Os participantes se reuniram na região da Luz, no centro de São Paulo, e irão até a Praça Heróis da FEB na Zona Norte da capital.

