Pedestres sofrem com buracos em ruas e avenidas do Morumbi

Prefeitura de São Paulo diz que tomará medidas para solucionar o problema

Reprodução/Jovem Pan News Buraco na calçada da Avenida Professor Francisco Morato leva perigo aos pedestres



Pedestres sofrem com inúmeros buracos nas ruas e avenidas do bairro do Morumbi, em São Paulo. Para se ter ideia, na Avenida Professor Francisco Morato foi colocado um cone para impedir a queda de pedestres em uma cratera, que está aberto desde o início do ano. Em nota, a Prefeitura informou que, após uma vistoria no endereço, foi constatado que a calçada é de um imóvel particular. No entanto, o Executivo diz que fará uma intervenção no local, principalmente no entorno de árvores próximas ao buraco, para que seja solicitado o conserto da calçada. De acordo com a Prefeitura, a ação deve ocorrer ainda nesta semana. Como mostrou a Jovem Pan News na última terça-feira, 13, moradores e motoristas que trafegam pela Pompeia, na capital paulista, também sofrem com o mesmo problema. A pior situação encontra-se na esquina das ruas Raul Pompeia e Padre Chico, local com alto fluxo de carros e ônibus. A faixa de segurança foi tomada pelas crateras, que quebram veículos e podem até mesmo causar acidentes.

