Pelo menos seis suspeitos de ligação com tráfico são mortos em confronto com a polícia no RJ

Além de drogas, agentes apreenderam uma granada, seis pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas de camuflagem

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), que é a divisão de elite da corporação do RJ, foi acionada



Pelo menos seis suspeitos de ligação com o tráfico de drogas foram mortos na última terça-feira, 12, em um tiroteio com agentes da Polícia Civil na região de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Tudo começou quando agentes do esquadrão antibombas da polícia foram recebidos a tiros por traficantes da região. A Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), que é a divisão de elite da corporação do RJ, foi acionada. Ao chegar ao local, o tiroteio foi intensificado. Os seis suspeitos baleados chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Outros dois suspeitos, um de 23 anos e outro de 30 anos, foram presos. Um dos homens detidos estava com uma quantidade de drogas e o outro já possuía sete passagens pela polícia. A polícia também apreendeu uma granada, seis pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas de camuflagem. Por causa do ocorrido, o clima ficou tenso na região de Manguinhos, e parte do comércio e uma estação de trem deixaram de funcionar. A região é conhecida pelos vários confrontos entre a policia e os traficantes de drogas. Há uma localidade dentro do território, inclusive, conhecido como “Faixa de Gaza”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga