Perfil médio do eleitor brasileiro neste ano é formado por mulheres de 35 a 39 anos

Entre os 538,7 mil candidatos predominam homens brancos de 40 a 49 anos

Elza Fiúza/Agência Brasil Os números do TSE também mostram o envelhecimento da população: a maior parte dos eleitores, 45,3%, têm de 35 a 59 anos



Pela terceira vez consecutiva, elas formam a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres correspondem a 52,5% dos eleitores, mais de 77 milhões. Os homens são pouco mais de 70 milhões. Os números do TSE também mostram o envelhecimento da população: a maior parte dos eleitores, 45,3%, têm de 35 a 59 anos. Os eleitores abaixo dos 35 anos são 34,3%. Enquanto os mais velhos, a partir dos 60 anos de idade, equivalem a 24,4%.

Também chama atenção o fato de mais de um terço dos eleitores eleitores não terem concluído sequer o Ensino Fundamental. Porém, a maior parte, 41%, chegou ao final do Ensino Médio. Apenas 10% têm Ensino Superior completo. Já entre os candidatos predominam homens brancos de 40 a 49 anos. O gênero masculino concentra mais de 66% dos postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador. Pessoas de cor branca são 48%. Os pardos e pretos, que registram número recorde, são, respectivamente, 39% e 10%. Já aqueles que completaram o Ensino Médio são mais de 66%. Ao todo, são mais de 538,7 mil candidatos pelo país.

*Com informações do repórter Levy Guimarães