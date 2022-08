Perícia aponta que Adélio Bispo é perigoso para a sociedade e sofre de transtorno

Laudo de psiquiatras mostra que não houveram alterações no estado de saúde mental e por isso não existe a possibilidade de liberação

Divulgação/Assessoria de Comunicação Organizacional do 2° BPM Adélio Bispo, preso e indiciado por esfaquear Jair Bolsonaro durante campanha em Minas Gerais em 2018



Perícia médica solicitada pela Justiça Federal e realizada no fim do mês de julho apontou que Adélio Bispo tem um quadro contínuo de insanidade e apresenta riscos à sociedade. Adélio encontra-se preso no presídio de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, desde o atentado a faca contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018. O laudo de psiquiatras mostra que não houveram alterações no estado de saúde mental e por isso não existe a possibilidade de liberação. A avaliação dos especialistas é de que eles ainda representa um risco à sociedade. No dia 27 de julho, a Justiça determinou a realização da perícia, que mostrou que ele ainda tem comportamento inadequado, fala sozinho e não mantém convívio social com os outros presidiários, o que os psiquiatras diagnosticaram como Transtorno Delirante Persistente, com alucinações de cunho religioso. Adélio foi considerado inimputável durante o julgamento que se deu no entorno das acusações de tentativa de homicídio contra o então candidato à presidência da República. Apesar de absolvido, ele foi internado no sistema psiquiátrico. O resultado dessa perícia é confidencial, por se tratar de um documento médico, e não pode ser divulgado.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin