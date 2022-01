Peritos do INSS anunciam paralisação para a próxima segunda-feira

Servidores reivindicam reajuste salarial, melhores condições de trabalho e limite de atendimentos presenciais diários

Peritos médicos do INSS prometem uma paralisação na próxima segunda-feira, 31. Eles reivindicam reajuste salarial, melhores condições de trabalho e limite de atendimento presencial diário de pacientes. A Associação Nacional dos Médicos Peritos, organizadora do protesto, denominou a ação como dia nacional de advertência pela valorização da perícia médica federal. Os representantes da categoria alegam que entregaram um ofício ao ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni. No entanto, apesar da promessa do chefe da pasta, não houve nenhuma solução.

*Com informações do repórter Daniel Lian