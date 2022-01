Famílias de baixa renda não terão cobrança adicional na conta de luz em fevereiro

Consumidores beneficiados pela tarifa social de energia elétrica terão bandeira verde

Creative Commons/Flickr Conta de energia segue sem cobrança extra para consumidores de baixa renda



Famílias de baixa renda seguirão sem cobrança adicional na conta de luz em fevereiro. Consumidores beneficiados pela tarifa social de energia elétrica terão bandeira verde. Para os demais clientes, continua valendo a bandeira de escassez hídrica, que representa um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kw/h consumidos ao mês. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as famílias de baixa renda também continuarão com direito de desconto de 10% a 65% na tarifa de acordo com a faixa de consumo. Em pronunciamento oficial, o ministro da Cidadania, João Roma, disse que o benefício atende 24 milhões de famílias. “Um alívio nesse momento. Com adesão fácil, rápida e sem burocracia”, declarou.

*Com informações da repórter Yasmin Costa