Prefeitos pedem ajuda ao governo federal para bancar gratuidade de idosos nos ônibus

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, governo deve repassar o recurso aos municípios; prefeitos alertam para possível aumento da passagem

Helena Degreas/Jovem Pan Idosos acima de 65 anos tem gratuidade



Prefeitos se reuniram nesta sexta-feira, 28, com a ministra chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, para pedir ajuda para bancar a gratuidade de idosos nos ônibus. O encontro ocorreu no gabinete do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Segundo o chefe do Executivo paulistano, há grande chance de que o governo envie o recurso aos municípios. “Isso vai nos ajudar a segurar o aumento da tarifa de ônibus”, afirmou. A estimativa dos prefeitos é que o custeio da gratuidade chegue a R$ 5 bilhões ao ano. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, afirmou que a população brasileira não suporta mais nenhum aumento da tarifa. “Além disso pode impactar na inflação. Nós apresentamos uma proposta para que o governo federal financie a gratuidade dos idosos e das pessoas com deficiência. Isso seria muito importante porque evitaria o aumento da tarifa do transporte esse ano”, disse. Flávia Arruda ressaltou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) sabe da urgência do tema e se comprometeu a tratar da questão na próxima reunião para definir os detalhes.

*Com informações do repórter Fernando Martins