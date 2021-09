Nova Zelândia confirma primeira morte pela variante delta do coronavírus

Óbito foi o primeiro registrado num período de seis meses; vítima tinha 90 anos e sofria com outros problemas de saúde

EFE/EPA/DEAN LEWINS Auckland, cidade mais populosa da Nova Zelândia, está em lockdown desde meados de agosto



Símbolo do combate ao coronavírus, a Nova Zelândia comunicou neste sábado, 4, o registro da primeira morte por Covid-19 num período de seis meses. Segundo agências internacionais, o ministério da Saúde neozelandês informou que a vítima é uma mulher de 90 anos com outros problemas de saúde e a variante delta foi a responsável pelo óbito. Além disso, o país registrou 20 infecções pelo coronavírus nas últimas 24 horas, todos em Auckland, de acordo com a Reuters. A cidade, que é a mais populosa da Nova Zelândia, com cerca de 1,7 milhão de pessoas, é considerada o epicentro do novo surto da Covid-19 que o país enfrenta. Jacinda Ardern, primeira-ministra neozelandesa, lamentou a morte da idosa, a 27ª desde o início da pandemia, e afirmou que os cidadãos mais velhos e com problemas de saúde são os que mais estão em risco. “Eles mostram que os lockdowns são uma importante ferramenta para barrar as transmissões”, pontuou. Em meados de agosto, o país decretou confinamento total após detectar um caso de transmissão comunitária da variante delta. Atualmente, a região de Auckland é a única com nível máximo de confinamento, enquanto o resto do país flexibilizou parte do lockdown.