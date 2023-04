Pesquisa aponta que 71% das empresas brasileiras não bateram metas de vendas em 2022

Levantamento ‘Panorama de Vendas’, feito pela RD Station, ouviu mais de 1.700 companhias de vários segmentos em todas as regiões do país

Creative Commons/Pexels Diversos fatores foram responsáveis pelo baixo desempenho das vendas em 2022



As empresas brasileiras enfrentaram dificuldades pra bater metas de vendas em 2022, como aponta o levantamento “Panorama de Vendas”, feito pela RD Station, que ouviu mais de 1.700 companhias de vários segmentos em todas as regiões do país. Entre todas elas, 71% não atingiram os resultados esperados, o que representa uma piora de 11 pontos percentuais em relação a 2021. O resultado foi pior entre as empresas que vendem produtos e serviços diretamente para o consumidor final, com 73% que não cumpriram as metas. Entre as empresas que negociam com outros negócios, 60% não atingiram os resultados esperados. Em entrevista à Jovem Pan News, Caio Vidal, que é um dos responsáveis pela pesquisa, declarou que fatores internos, como as eleições, e externos, como a guerra na Ucrânia contribuíram para o baixo desempenho, além de outras razões: “O principal motivo, segundo as empresas que responderam, é a falta de verba. Para a gente, é necessário que times de vendas sejam guiados pelos dados e tenham controle do processo”.

Mesmo diante do cenário de incertezas para 2023, o levantamento mostra que 69% das empresas estão otimistas e esperam um aumento de até 50% nas vendas neste ano. “Entretanto, as análises mostram que ainda há um caminho grande a ser percorrido para termos resultados na prática. Apenas 34% dessas empresas disseram ter um processo previsível, escalável e sustentável. E 29% não têm nenhuma frequência de acompanhamento de resultados definida”, alertou Caio Vidal.

*Com informações da repórter Soraya Lauand