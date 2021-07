SP registra menos de 11 mil internados por COVID-19 após seis meses acima do patamar

Marca tinha sido alcançada pela última vez em 3 de janeiro; até sexta-feira, 30, o número de hospitalizados era de 10.908

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/07/2021 Pela primeira vez no ano, a Grande SãoP e interior registraram simultaneamente menos de 3 mil pacientes internados em UTI Covid-19



Após seis meses acima do patamar, o Estado de São Paulo registrou menos de 11 mil internados por Covid-19. A marca tinha sido alcançada pela última vez em 3 de janeiro. Até sexta-feira, 30, o número de hospitalizados era de 10.908, sendo que desses 5.561 estavam em leitos de UTI. E, pela primeira vez no ano, a Grande São Paulo e interior registraram simultaneamente menos de 3 mil pacientes internados em UTI Covid-19 em cada região. No pico da segunda onda da pandemia, houve quase o triplo de hospitalizados pela doença, que chegou a ultrapassar 31 mil pacientes. As quedas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são reflexo do avanço da campanha de vacinação e das estratégias de prevenção e enfrentamento da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 51,2% e na Grande SP, de 47,3%. Ao todo, desde o ano passado, o Estado registrou 4.048.478 casos de covid-19 e 138.702 óbitos.

*Com informações da repórter Elisangela Almeida