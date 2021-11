Petrobras anuncia que vai investir US$ 68 bilhões nos próximos cinco anos

Valor representa elevação de 24% nos investimentos da estatal; 84% do total serão alocados em exploração e produção, com foco no pré-sal

A Petrobras pretende investir no quinquênio 2022 a 2026 US$ 68 bilhões, um aumento significativo em relação ao plano de negócios anterior, no plano plurianual 2021/2025 a estatal pretendia investir US$55 bilhões. Durante a pandemia da Covid-19, a empresa assim como outras petroleiras, se viu obrigada a reduzir as estimativas de aportes, da ordem de 27%, para preservar caixa. Ainda assim, a pandemia continua impactando os planos da empresa. A produção para 2022, por exemplo, agora tem uma meta de 2,1 milhões de barris de óleo por dia, em média, considerando uma variação de 4% mais para ou para menos. Antes a meta era maior, 2,3 milhões de barris. A empresa espera chegar em 2026 com uma produção média de 2,6 milhões barris de petróleo. Os desinvestimentos também afetam essa projeção de produção de petróleo. A companhia informou na noite desta quarta-feira, 24, que 84% dos investimentos previstos no plano plurianual serão alocados em exploração e produção, um montante de US$ 57 bilhões. No plano anterior, eram US$ 46,5 bilhões. O pré-sal é o grande foco da estatal brasileira. A Petrobras também projeta desinvestimentos específicos para o período do plano plurianual, 2022 a 2026, de US$ 15 a US$ 25 bilhões. Isso tende a ajuda na geração de caixa e na redução da dívida da companhia, que já está em trajetória declinante.

