Petrobras avalia investir até US$ 70 bilhões entre 2022 e 2026

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Petrobras deverá divulgar o novo plano de investimentos no dia 25 de novembro



O novo plano de negócios da Petrobras, que será divulgado no dia 25, na próxima semana, deve trazer uma perspectiva de investimento entre US$ 60 e 70 bilhões com foco na exploração de petróleo na camada pré-sal, segundo fontes da Jovem Pan. O plano para 2022 a 2026 está em fase final de confecção. Se a previsão se confirmar, o novo plano de investimentos trará um aumento em relação ao programa anterior, 2021/2025, que apontou para aportes de US$ 55 bilhões. No ano passado, a Petrobras reduziu, assim como outras petroleiras de todo o mundo, o plano de investimentos. A queda foi de 27% devido ao forte baque no preço do barril do petróleo provocado pela pandemia da Covid-19. A companhia pretende focar nesse novo plano, em ativos mais rentáveis e retorno mais rápido para a empresa e para a sociedade. Já a meta de dívida bruta deve gravitar em torno de US$ 60 bilhões. No último trimestre, a Petrobras já estava com uma dívida bruta de US$ 59,6 bilhões, antecipando a meta que tinha sido traçada somente para ser atingida no ano que vem. A estatal terá também uma preocupação com a chamada pegada de carbono e vai apostar em preservação de áreas verdes e reflorestamento. Procurada, a Petrobras apenas afirmou que o novo plano de negócios será divulgado ao mercado em breve e que não é possível adiantarem uma informação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga