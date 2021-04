Petrobras deve confirmar Silva e Luna para presidência da estatal nesta segunda

Analistas acreditam que assembleia geral extraordinária inaugura uma nova fase da empresa

Analistas acreditam que assembleia geral extraordinária da Petrobras marcada para esta segunda-feira, 12, inaugura uma nova fase da empresa. A reunião selará a saída de Roberto Castello Branco e a eleição do general Joaquim Silva e Luna para o conselho da estatal, pré-requisito para que o militar seja efetivado, posteriormente, como presidente da companhia. Silva e Luna foi indicado para o comando da estatal pelo presidente Jair Bolsonaro sob críticas à política de preços dos combustíveis. Para o diretor do centro brasileiro de infraestrutura, Adriano Pires, a governança da Petrobras não foi respeitada e isso deve pautar a reunião de conselheiros desta segunda-feira. A reunião desta tarde acontece sob um forte clima de incerteza. O comitê de pessoas da Petrobras considerou que parte dos indicados para compor o Conselho de Administração da estatal não preenchem os requisitos da lei especial das estatais e na política de indicação da empresa.

Segundo o ex-diretor de gás e energia da estatal, Ildo Sauer, apesar das ressalvas, o resultado final não deve ser alterado. “Os acionistas, ditos minoritários, em geral apresentam durante a assembleia a sua discordância com relação ao processo que está em curso. Mas a decisão final sempre prevalece a vontade do acionista controlador, que é o governo”, disse. O conselho de administração da Petrobras tem 11 assentos, mas na age estarão em jogo oito vagas. A união apresentou chapa com oito nomes para a assembleia, enquanto os minoritários lançaram quatro candidatos. São, portanto, 12 candidatos para oito vagas na assembleia.

