PF acessa celulares de Wassef e tem 30 dias para concluir perícia

Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou os aparelhos sem fornecer as senhas

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚD Advogado Frederick Wassef em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília



A Polícia Federal (PF) conseguiu acessar os celulares de Frederick Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última semana, ele havia confirmado ter recomprado, com dinheiro em espécie, um relógio dado a Bolsonaro em viagem oficial a Arábia Saudita. Um dia depois dessa declaração, a PF apreendeu quatro celulares do advogado em São Paulo. No entanto, na ocasião, Wassef não passou as senhas dos aparelhos aos investigadores. Com a quebra dos códigos, os peritos da Polícia Federal vão analisar os conteúdos das mensagens e arquivos existentes nos aparelhos. As apreensões são no âmbito na suposta venda das joias preciosas, que deveriam ficar no acervo da Presidência da República. A PF tem um mês para concluir a perícia nos aparelhos.