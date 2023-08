USP lança centro de estudos das instituições que terá Ricardo Lewandowski como presidente

A Universidade de São Paulo (USP) lançou nesta segunda-feira, 21, o Centro Observatório das Instituições Brasileiras. O grupo, que vai desenvolver atividades científicas interdisciplinares relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, tem por objetivo analisar e aperfeiçoar as instituições brasileiras. “O centro contará com especialistas brasileiros e estrangeiros com o objetivo de analisar o desempenho das instituições do país nas suas diversas modalidades, da família ao Estado brasileiro, e propor debates sobre sua organização e funcionamento”, informou a USP. O grupo será constituído por um Conselho Gestor formado por representantes das áreas pública, científica e cultural e presidido pelo e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. O embrião do novo centro foi o Observatório USP das Instituições, lançado em setembro do ano passado, coordenado pela vice-reitora da universidade, Maria Arminda do Nascimento Arruda. Na reunião do Conselho Universitário, a vice-reitora explicou que o então Observatório nasceu com a proposta de ser um fórum permanente para analisar as instituições nacionais e internacionais e formular inovações e propostas de aprimoramento. “O novo centro tem caráter de pesquisa e de reflexão política sobre este país, que envolva a compreensão das instituições e sua forma de funcionamento. Este é o único centro da universidade que tem um projeto que congrega as áreas de ciências naturais e exatas, com a de ciências jurídicas”, afirmou Maria Arminda.