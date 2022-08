PF e Receita apreendem mais de 300 quilos de cocaína no Porto de Santos

Droga estava escondida em uma carga de cascas de frutas cítricas destinada ao Porto de Antuérpia, na Bélgica

Reprodução/Jovem Pan News Apreensão feita no Porto de Santos impediu o envio de mais de 300kg de cocaína para a Bélgica



Ação integrada entre agentes da Receita Federal e da Polícia Federal (PF) terminou com a apreensão de mais de 300 kg de cocaína no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A droga estava escondida em uma carga de cascas de frutas cítricas destinada ao Porto de Antuérpia, na Bélgica. O entorpecente foi encontrado pelos agentes da PF após uma análise que contou com a inspeção por imagens de um scanner. Após a abertura do contêiner e a retirada das primeiras sacas de carga regularizada, foram identificados lotes com indicações em forma de “x” e com a palavra “Santos”, indícios de que parte da carga era suspeita.

Ao todo, foram localizadas 13 sacas com as mesmas marcas identificadas pelas autoridades e cada uma continha em média 24 tabletes de cocaína escondidos, que totalizaram 328 kg de droga. A PF foi acionada e realizou uma perícia no local. Ninguém foi preso e a origem do carregamento ainda será investigada.

*Com informações do repórter Maicon Mendes