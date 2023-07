PF pede a íntegra de vídeo de Alexandre de Moraes em aeroporto

Advogado Ralph Tórtima, responsável pela defesa do trio suspeito de ofender o ministro, afirma que conteúdo está na íntegra

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado no aeroporto de Roma, na Itália



A Polícia Federal (PF) afirmou que “não é possível certificar a integralidade, integridade do dado e cadeia de custódia” de um vídeo entregue por um dos suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto internacional de Roma, na Itália. A informação está em ofício enviado nesta quinta-feira, 20, ao advogado Ralph Tórtima, responsável pela defesa do trio suspeito de ofender o magistrado. A gravação foi feita pelo celular de Alex Zanatta, um dos acusados de agredir verbalmente Moraes. A corporação pediu a íntegra do vídeo. Em nota, o advogado afirmou que o vídeo foi oferecido integralmente e teria começado a ser gravado depois que o ministro saiu da área vip do aeroporto e começou a gravar os supostos agressores. O caso foi registrado na última sexta-feira, 14. Na oportunidade, Andrea Mantovani xingou o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Na sequência, o empresário Roberto Mantovani Filho reforçou os xingamentos e, segundo a Polícia Federal, chegou a agredir fisicamente o filho do ministro. Alex Zanatta se juntou aos dois agressores disparando palavras de baixo calão. Moraes estava acompanhado de seus familiares no aeroporto. O ministro retornava da Universidade de Siena, onde realizou uma palestra no Fórum Internacional de Direito. As informações foram confirmadas por interlocutores da PF e do Ministério da Justiça. Os três brasileiros da mesma família se tornaram alvos de um inquérito da Polícia Federal, mas não chegaram a ser presos. Inclusive, na última terça-feira, 18, Roberto e Andrea negaram ter agredido ou ter empurrado o filho de Alexandre de Moraes. Ambos prestaram depoimento à PF em Piracicaba, em São Paulo.

*Com informações do repórter André Anelli.