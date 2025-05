PF prende grupo que cobrava R$ 250 mil para matar ministros do STF

‘Comando C4’ (Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos), funcionava como uma ‘agência de extermínio’ composta por civis, militares da ativa e da reserva, revela investigações da Polícia Federal

Marcelo Camargo/Agência Brasil Grupo investigado era composta por civis e militares da ativa e da reserva



Na última quarta-feira (28) a Polícia Federal do Brasil realizou uma operação de grande impacto ao desmantelar um grupo de extermínio composto por civis e militares, que estava envolvido em um plano audacioso para monitorar e assassinar autoridades brasileiras. Autodenominada como”Comando C4″ (Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos), o grupo tinha como alvos principais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), senadores e outras figuras públicas de destaque. As investigações revelaram que o grupo cobrava valores exorbitantes para realizar o monitoramento de suas vítimas, com preços que variavam de R$ 250 mil para ministros do STF a R$ 50 mil para pessoas comuns. Entre os alvos identificados estava o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que expressou sua indignação com o caso, classificando-o como estarrecedor e exigindo a responsabilização dos envolvidos.

A operação da Polícia Federal culminou na prisão preventiva de cinco indivíduos e na execução de mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. A descoberta do grupo C4 ocorreu no decorrer de uma investigação sobre um suposto esquema de venda de sentenças judiciais, que está sob a jurisdição do STF e é conduzida pelo ministro Cristiano Zanin. Este caso, que permanece sob sigilo, teve início após a análise de mensagens encontradas no celular do advogado Roberto Zambieri, assassinado em 2023. As mensagens sugeriam acessos indevidos a processos judiciais e uma possível influência nos resultados desses casos, levantando preocupações sobre a integridade do sistema judiciário.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil expressou sua preocupação com as ameaças e tentativas de intimidação dirigidas a ministros do STF e membros do judiciário. A entidade alertou para os riscos que tais ações representam à integridade das instituições e à estabilidade democrática do país. Embora os ministros do STF não sejam formalmente investigados, a apuração envolve servidores que passaram por seus gabinetes, indicando a profundidade e a complexidade das investigações. Além disso, a investigação também abrange casos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça (STJ), destacando a gravidade das acusações e a necessidade de uma resposta firme das autoridades.

