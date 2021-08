PF procura donos de cocaína achada em casco de navio que ia para a Europa

Após denúncias, perícia encontrou 400 quilos da droga no casco de uma embarcação com destino a Portugal

Agência Brasil/Arquivo Material foi apreendido e um inquérito foi aberto para investigar o quase embarque dos quase 400 quilos de cocaína



A Polícia Federal e a Receita Federal estão procurando os donos de uma grande carga de cocaína, avaliada em milhões de reais, que iria embarcar para Europa de um porto do Rio de Janeiro. Policiais apreenderam cerca de 400 quilos da droga durante uma fiscalização no Porto de Itaguaí, que fica na região metropolitana do Estado. A fiscalização no local começou após denúncias encaminhadas à Polícia Federal que informaram que uma embarcação de pequeno porto estava circulando grandes navios. Após a perícia, os agentes encontram os entorpecentes no casco de um navio de grande porte com destino a Portugal. O material foi apreendido e um inquérito foi aberto para investigar o quase embarque dos quase 400 quilos de cocaína. O objetivo é encontrar os donos da droga e os destinatários do produto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga