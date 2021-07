PM encontra cassino clandestino em área nobre de São Paulo

Foram detidas 14 pessoas, entre apostadores e funcionários; foram apreendidas 70 máquinas caça-níqueis no local

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Militar encontrou bolsas cheias de dinheiro no local



A Polícia Militar de São Paulo estourou um cassino de luxo na noite desta segunda-feira, 26. A localização do estabelecimento chama a atenção: próximo à Avenida Paulista e ao lado do Ministério Público Federal. A operação foi realizada pela Tropa de Choque depois de ter recebido uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, foram detidas 14 pessoas, entre apostadores e funcionários. A PM encontrou bolsas cheias de dinheiro. Depois que as pessoas foram levadas para a delegacia, a polícia veio até o local, fez a perícia e apreendeu cerca de 70 máquinas caça-níqueis. Todos os funcionários e jogadores que estavam no cassino foram levados para o 78ª DP, onde prestaram depoimento. O delito é classificado na lei brasileira como contravenção, tanto por parte de quem frequenta como por quem mantém e trabalha no local. A legislação prevê até um ano de prisão, o que raramente ocorre. Na maioria das vezes, é determinada prestação de serviços comunitários e pagamento de multa.

*Com informações da repórter Camila Yunes