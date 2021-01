PIB do setor da construção deve crescer 4% em 2021, diz Sinduscon

Tendência é que o mercado imobiliário reverta as dificuldades e suba a níveis pré-pandemia

Antônio Cruz/Agência Brasil Para este ano, o PIB do setor é de quase 4%; comprar um apartamento maior pode ser vantajos



O que estava meio fora de foco em 2020 tomou forma e tem tudo para acelerar em 2021. De acordo com um estudo da área, a cada 1% de redução das taxas de financiamento, três milhões de pessoas com renda baixa passam a ser selecionadas para comprar imóveis. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção, a tendência é que o mercado imobiliário reverta as dificuldades e suba a níveis pré-pandemia. Para este ano, o PIB do setor é de quase 4%. E comprar um apartamento maior pode ser vantajoso. O diretor de imobiliária Cyro Naufel conta que o ramo está favorável para quem quer investir ou adquirir um imóvel.

“A questão de a gente estar no momento de menor taxa histórica de juros, em 2%, isso é a principal alavanca para aquisição do imóvel para o consumidor final. A queda da taxa de juros proporciona é que ou ela compra o mesmo apartamento com prestação maior ou então tem acesso a um apartamento maior.” Se reinventar durante a pandemia. É aí que entra em cena a Rosemari Pinheiro. Ela é empresária e lançou um projeto de vivência 100% digital, com gravação do empreendimento com drones. “Com a pandemia agora a gente está fazendo 100% e tem retorno extraordinário. É uma tendência que chegou para ficar.” Com essa novidade, o contato com o cliente acontece apenas na hora de entregar as chaves.

*Com informações da repórter Mônica Simões