Pix bate recorde e registra 252 milhões de operações em um dia

O Banco Central do Brasil anunciou recentemente um novo recorde nas transações realizadas via Pix, com mais de 252 milhões de operações em um único dia, na última sexta-feira. O montante movimentado ultrapassou R$ 162 bilhões, superando o recorde anterior registrado em 6 de dezembro. Desde seu lançamento em 2020, o Pix tem se consolidado como a principal forma de pagamento no Brasil, sendo utilizado por 76,4% da população, segundo dados do Banco Central. Em comparação, o cartão de crédito é usado por 69,1% dos brasileiros.

Antes da introdução do Pix, moedas e cédulas eram os meios de pagamento mais comuns, utilizados por 83,6% da população. A popularidade do Pix reflete sua aceitação rápida e ampla entre os brasileiros, que apreciam a conveniência e a rapidez das transações. A facilidade de uso e a gratuidade para pessoas físicas são fatores que contribuíram para essa rápida adoção.

O Banco Central planeja expandir ainda mais as funcionalidades do Pix, com a introdução do Pix automático junho de 2025. Essa nova modalidade permitirá que os usuários programem pagamentos mensais, como contas de luz, água, condomínio e academia. A expectativa é que o Pix automático facilite as cobranças de contas recorrentes, ampliando a gama de serviços que podem ser pagos com essa ferramenta.

