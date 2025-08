Pix ganha impulso em locais visitados por brasileiros no exterior

Modelo de pagamento criado pelo Banco Central está se disseminando rapidamente em países vizinhos por meio de soluções oferecidas por empresas privadas

Bruno Peres/Agência Brasil O Pix, implementado em 2020, tem se mostrado uma solução eficiente para brasileiros que viajam para o exterior



Nos últimos anos, o sistema de pagamento Pix, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, tem se destacado como uma ferramenta revolucionária para transações financeiras. Recentemente, empresas em países que recebem um grande número de turistas brasileiros, como Paraguai e Argentina, começaram a adotar o Pix, surpreendendo positivamente os viajantes. Essa inovação permite que os turistas paguem suas contas de maneira mais prática e rápida, facilitando suas experiências no exterior. O Pix, implementado em 2020, tem se mostrado uma solução eficiente para brasileiros que viajam para o exterior. No entanto, para que o pagamento via Pix seja possível, tanto o pagador quanto o recebedor precisam ter contas no Brasil, já que transações internacionais ainda não são permitidas. Isso significa que, por enquanto, o sistema é limitado a transações entre contas brasileiras, mesmo quando utilizadas fora do país.

As fintechs, empresas especializadas em serviços financeiros e tecnologia, desempenham um papel crucial nesse processo. Elas permitem que estabelecimentos internacionais ofereçam a modalidade de pagamento via Pix. Durante a transação, o valor é inserido na moeda local e um QR code é gerado. Quando o turista brasileiro escaneia o código, a conversão para reais é feita instantaneamente, incluindo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) vigente no dia. Essa inovação tem sido bem recebida pelos turistas, que já puderam utilizá-la nas férias de julho, proporcionando uma alternativa mais conveniente em comparação ao uso de cartões de crédito.

Apesar do sucesso inicial, ainda não há planos concretos para transformar o Pix em um sistema de pagamento internacional, devido à complexidade dos tratados financeiros internacionais. Estudos estão em andamento para explorar a viabilidade dessa expansão, que eliminaria a necessidade de empresas estrangeiras terem contas no Brasil para oferecer o serviço. Enquanto isso, a adoção do Pix por países vizinhos representa um avanço significativo na facilitação das transações para turistas brasileiros, que agora podem desfrutar de mais comodidade em suas viagens.

*Com informações de Danúbia Braga

