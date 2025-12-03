PL busca nomes para o Senado em SP após possível não candidatura de Eduardo Bolsonaro

Partido busca fechar ‘dobradinha’ para as duas vagas do estado em 2026 e realiza pesquisas internas para definir a chapa

Montagem - Prefeitura de SP, Divulgação/Sérgio Francês, Alesp e Câmara dos Deputados Coronel Mello Araújo, Rosana Valle, Tomé Abduch e Ricardo Salles são opções do PL para o Senado em São Paulo



O Partido Liberal (PL) no estado de São Paulo está se movimentando nos bastidores em busca de candidatos para a disputa das duas vagas ao Senado nas eleições de 2026, motivado pela possível não candidatura de Eduardo Bolsonaro. A meta do partido é conseguir fechar uma “dobradinha” e eleger dois senadores.

Um dos nomes já considerados na disputa, mas que trocou o PL pelo Progressistas (PP) de Ciro Nogueira, é o de Guilherme Derrite. A candidatura do ex-secretário de Segurança Pública do Estado é dada como certa e ele tem despontado bem em pesquisas de intenção de voto, inclusive à frente de outros nomes, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Diante do cenário, o PL intensificou testes internos para encontrar um nome forte para a segunda vaga, especialmente após a saída de Derrite, que representava a direita no espectro político. Entre os nomes cogitados e testados internamente pelo PL para a disputa estão:

Coronel Mello Araújo: vice-prefeito de São Paulo;

Rosana Valle: deputada federal r epresentaria o público feminino, com o entendimento de que poderia atrair votos.

Tomé Abduch: deputado estadual do Republicanos é um nome que também vem sendo ventilado.

Há ainda a movimentação para que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (atualmente no Novo), tente uma vaga no Senado. No entanto, o entendimento é que ele teria que retornar ao PL, o que é visto como uma situação mais complicada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alguns líderes da direita defendem uma chapa com Guilherme Derrite e Ricardo Salles, acreditando que essa dobradinha teria maior alcance e maior possibilidade de garantir duas cadeiras para a direita no Senado. O problema dessa formação seria a ausência de um representante do próprio PL na chapa.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA