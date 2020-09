PM prende homens que invadiram casa de atirador esportivo

O roubo aconteceu em 4 de setembro no Jardim Rochdale e foi registrado por uma câmera de segurança

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO Os suspeitos confessaram o crime e foram encaminhados ao Décimo Distrito Policial de Osasco, onde o caso foi registrado



Policiais militares prenderam dois homens suspeitos de invadir a casa de um atirador esportivo no município de Osasco, em São Paulo. O roubo ocorreu no dia 4 deste mês no Jardim Rochdale e foi registrado por uma câmera de segurança. Os ladrões chegaram ao local em uma picape Saveiro preta, estacionaram o veículo a poucos metros do imóvel e entraram na casa, de onde saíram carregando um cofre com cerca de R$ 20 mil e quatro armas, duas delas de cano longo. A Polícia Militar foi acionada no dia do roubo, mas não conseguiu localizar os assaltantes.

No entanto, a partir das imagens de uma câmera de segurança divulgadas por moradores do local, que registraram a chegada e a fuga dos bandidos, os policiais militares passaram a fazer patrulhamento na região. Com isso, na noite desta segunda-feira, 14, os PMs cruzaram com a picape ocupada pelos dois criminosos em uma rua do Jardim Helena Maria. O veículo foi interceptado e, durante revista, os militares encontraram um revólver calibre 38 com um dos ocupantes e duas armas longas escondidas na caçamba, que seriam de propriedade do tirador esportivo. Os suspeitos confessaram o crime e foram encaminhados ao Décimo Distrito Policial de Osasco, onde o caso foi registrado.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore