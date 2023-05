Polícia apreende balão de 50 metros em evento ilegal com 2 mil pessoas no Rio de Janeiro

Segundo os agentes de segurança, denúncia anônima alertou autoridades sobre evento; participantes fugiram usaram barcos para fugir do local

Divulgação/ Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Chegada da polícia ao local provocou correria e pânico entre os participantes, com diversos organizadores fugindo da região



A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) conseguiu impedir a realização de um festival de balões que aconteceria na cidade de Magé, na Baixada Fluminense. O evento reuniu mais de 2 mil pessoas que, no momento da ação da polícia, aguardavam a soltura dos balões. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local do evento. A chegada da polícia ao local provocou correria e pânico entre os participantes, com diversos organizadores fugindo da região. Alguns chegaram a usar barcos para ir até uma região de mangue próxima do local do evento. Outros fugiram para uma mata que fica nos arredores do local para evitar a prisão em flagrante. No local, diversos materiais foram apreendidos. Dentre eles estão um balão com 50 metros de cumprimento, uma bandeira de 100 metros, 100 quilos de bucha, 2 botijões de gás, um pandeiro, uma boca de balão com 4 metros e cordas. Recentemente um caso envolvendo um balão assustou o Rio de Janeiro. Na ocasião, um balão caiu sobre uma aeronave que estava estacionada no pátio do Aeroporto Santos Dummont, no centro da cidade. A brigada de incêndio foi acionada e ninguém se feriu.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga