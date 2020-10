Polícia Civil apreende 250 tabletes de maconha no interior de São Paulo

A droga estava escondida em um compartimento secreto de um caminhão

JOSE BARBOSA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os agentes apreenderam drogas de organização criminosa em Presidente Prudente



A Polícia Civil apreendeu mais de 250 tabletes de maconha de uma organização criminosa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A droga, encontrada nesta segunda-feira, 05, estava escondida em um compartimento secreto de um caminhão, que foi abordado dentro da cidade. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, os agentes conseguiram descobrir a rota do veículo, interceptando-o a tempo da apreensão.

Durante as buscas, os policiais conseguiram acionar o dispositivo que abria o compartimento secreto do caminhão. A droga ficava guardada embaixo da carroceria. No total, 258 tabletes de maconha foram apreendidos e motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais da 6ª Delegacia Patrimônio, de Investigações sobre Facções Criminosas.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini