Polícia Civil de São Paulo pede transferência de suspeito de ameaçar Felca

Caio Lucas Rodrigues dos Santos foi preso em Olinda, passará por audiência de custódia e poderá migrar para presídio em solo paulista; ele também é acusado de extorsão online

A Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça a transferência de Caio Lucas Rodrigues dos Santos, suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca. A decisão será determinada em uma audiência de custódia de Santos, que foi preso em Olinda. As ameaças, enviadas por e-mail, incluíam promessas de morte devido a uma denúncia feita por Felca. Além disso, a Justiça está avaliando a transferência de Paulo Barbosa, cujo computador, apreendido durante sua prisão, estava com a página da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco aberta, levantando suspeitas sobre suas atividades.

As investigações, que são fruto de uma colaboração entre as polícias civis de São Paulo e Pernambuco, revelaram um esquema criminoso para a venda de informações e a manipulação de dados do Conselho Nacional de Justiça. Os suspeitos também estavam envolvidos em atividades de extorsão online, incluindo o chamado estupro virtual, onde vítimas eram chantageadas através da internet e da dark web. A denúncia feita por Felca sobre “adultização” foi um ponto de virada crucial para o avanço das investigações, que também engloba casos de exploração infantil e manipulação de menores nas redes sociais.

O Ministério Público de São Paulo já realizou mais de 300 indiciamentos relacionados às ameaças contra Felca. Em um gesto de tentativa de resolução pacífica, o influenciador ofereceu aos acusados a oportunidade de se retratarem publicamente nas redes sociais e de doarem R$ 250 a instituições de caridade que cuidam de crianças e adolescentes, como uma alternativa ao processo judicial. O youtuber assegurou que todos os recursos arrecadados seriam destinados a essas instituições, reforçando seu compromisso com a justiça social e a proteção dos mais vulneráveis.

