Polícia Civil investiga morte de torcedor do Vasco no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram Rodrigo Miguel de la Torre Machado Pereira foi morto no último domingo, 30



Brigas entre torcidas organizadas continuam a fazer vítimas no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga a morte de um torcedor do Vasco da Gama que aconteceu em Ramos, bairro da zona norte da capital, no último domingo, 30. Identificado como Miguel de la Torre Machado Pereira, de 40 anos, foi encontrado morto com diversas marcas de tiros na Rua Professor Lacerda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a polícia investiga se a morte do membro da Força Jovem do Vasco tem ligação com outros confrontos que têm ocorrido no Rio. Também no domingo, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, houve uma briga generalizada entre torcedores de Flamengo e Botafogo, em virtude do clássico entre as duas equipes ocorrido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A polícia foi acionada e um torcedor do Botafogo, identificado como Igor Almeida, de 30 anos de idade, foi internado no Hospital Alberto Torres como vítima de uma arma de fogo. Pelo menos 16 pessoas acabaram detidas nesta disputa entre torcidas organizadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga