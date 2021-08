Polícia de São Paulo indicia três pessoas por fraudes em compras online

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista, em São Caetano do Sul, Itu e Sorocaba; envolvidos vão responder por estelionato e associação criminosa

Pixabay Criminosos colocavam itens à venda na internet, recebiam o pagamento, mas não entregavam as mercadorias



A Polícia do Estado de São Paulo cumpriu seis mandados de busca e apreensão na capital paulista, em São Caetano do Sul, Itu e Sorocaba, cidades do interior do Estado. Os alvos foram criminosos responsáveis por fraudes em compras online. Um dos indiciados foi Fernando do Nascimento Gonçalves, conhecido como Moranguinho, que em 27 passagens pela polícia. Além dele, outras duas pessoas foram apontados por envolvimento nos crimes de compra e pagamento pela internet. A delegada Nayara Caetano Borlina Duque explica que os criminosos colocavam itens à venda na internet, recebiam o pagamento, mas não entregavam as mercadorias, resultado em um prejuízo para sites de e-commerce de R$ 120 mil. “Foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos que mediante autorização judicial vão ser periciados para que confirme a fraude e, eventualmente, se é possível identificar outros crimes”, afirmou. As três pessoas foram indiciadas por estelionato e associação criminosa.

*Com informações do repórter Victor Moraes