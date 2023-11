Polícia de SP reforça efetivo na saída do show do RBD após arrastões do último domingo

Além do Estádio do Morumbi, operação também será feita no Allianz Parque, onde o grupo ainda se apresenta nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro

Divulgação/Polícia Militar Agentes da Rota devem reforçar o patrulhamento da saída dos shows



Após o registro de arrastões na saída do show do grupo mexicano RBD, no último domingo, 12, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) reforçou o efetivo policial nos arredores do Estádio do Morumbi, onde a banda voltou a se apresentar nesta segunda-feira, 13. Operação também será feita no Allianz Parque, onde o grupo ainda se apresenta nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro. Equipes da Força Tática, da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM), da Rota, da Guarda Civil Metropolitana e da Cavalaria atuam no policiamento ostensivo e no fortalecimento das medidas de segurança. Segundo a SSP, dentro do estádio a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento ao Turista, colocou à disposição uma unidade móvel para registro de ocorrências.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas correndo para fugir da ação dos criminosos no último domingo, que efetuaram roubos após o término do show, quando a multidão deixava as instalações do estádio. A Polícia Civil registrou 15 queixas de furto, duas pessoas foram detidas e quatro aparelhos celulares foram recuperados. Este não foi o primeiro relato de crimes cometidos contra o público da banda mexicana no Brasil. No Rio de Janeiro, foram registrados pelo menos dois arrastões durante os eventos dos dias 9 e 10 de novembro.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto