Polícia descobre esquema para falsificação de cerveja no ABC Paulista

Rotina da operação consistia em trocar o rótulo e a tampa de garrafas de marcas mais baratas por outras de melhor qualidade

Reprodução/Rádio Jovem Pan equipe da 1ª DIG apreendeu rótulos, tampinhas e equipamentos utilizados para fomentar a produção ilícita



Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) descobriram um esquema criminoso que consistia em piratear cerveja. O flagrante se deu na quinta-feira, 5, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Três pessoas foram presas na ação. A rotina da operação consistia em trocar o rótulo e a tampa de garrafas de marcas mais baratas por outras de melhor qualidade. Policiais da 1ª Delegacia DIG já investigava um esquema de venda de cervejas cujo líquido não correspondia ao produto apresentado no rótulo das garrafas. A adulteração dos produtos foi comprovada. Com isso, os investigadores descobriram que a linha de produção estava montada em um imóvel na Antônio Jacob Sartório, no Bairro Baeta Neves. A equipe da 1ª DIG apreendeu rótulos, tampinhas e equipamentos utilizados para fomentar a produção ilícita. Os operadores do esquema responderão por crime contra relação de consumo e associação criminosa.

*Com informações do repórter Fernando Martins