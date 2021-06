Polícia divulga possíveis disfarces de suspeito de chacina no DF; veja imagens

Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, é suspeito de assassinar quatro pessoas da mesma família

Divulgação/Polícia Lázaro tem extensa ficha criminal e já era procurado, após fugir de presídios



A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) divulgou nesta quarta-feira, 16, possíveis disfarces usados por Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, suspeito de assassinar quatro pessoas da mesma família, em Ceilândia. Desde que fugiu, no dia 9 de junho, o procurado também cometeu outros crimes em região de chácaras no DF. Em um dos assaltos, três pessoas foram baleadas. Na terça-feira, ele baleou um policial. A polícia já libertou três reféns que estavam em posse do psicopata. As possíveis projeções de Lázaro foram feitas pelo instituto de identificação. Com a divulgação, pode ser possível encontrar o criminoso. As denúncias, que podem ser anônimas, devem ser feitas pelo telefone 197. Atualmente, 200 policiais seguem na busca do suspeito. Lázaro tem extensa ficha criminal e já era procurado, após fugir de presídios. Ele responde por um homicídio qualificado praticado na Bahia e também por dois roubos.

*Com informações do repórter Fernando Martins